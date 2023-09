Seine-et-Marne : pose de la première pierre de la future résidence Louise, à Nemours

Une quarantaine de logements verront le jour d’ici à la fin de l’année 2024 à Nemours (Seine-et-Marne). La première pierre de ce nouveau programme immobilier a été posée en juillet 2023. La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs intervenants dont Valérie Lacroute, la maire de la ville, et de Dominique Mocquax, le directeur de l’agence DM Immo.

Baptisée « Louise », cette résidence proposera des logements allant du studio au quatre pièces. Elle sera dotée d’ascenseurs et d’un parking intérieur sécurisé. L’infrastructure sera équipée d’une chaufferie collective au gaz et sera labellisée « Bâtiment Énergie Environnement + » (BEE +). Selon la municipalité, cet ensemble immobilier vise à répondre à la demande actuelle de logements neufs dans cette agglomération francilienne, et surtout à rendre la ville plus attractive.

Plusieurs entreprises participent à la réalisation de ce projet, dont Elite Conception, Concept Construction et CELPAD.