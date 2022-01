Seine-et-Marne : point sur les travaux prévus pour 2022 à Chelles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Chelles, plusieurs travaux sont en cours pour cette année 2022.

Si plusieurs chantiers sont attendus cette année à Chelles (Seine-et-Marne), d’autres sont déjà en cours. L’aménagement des nouvelles classes de l’école Lise-London fait partie des opérations qui débutent cette année. Les futures infrastructures devront être prêtes d’ici à 2024. La municipalité a prévu dans son budget un plan de financement des premiers travaux, qui vont s’étaler jusqu’en 2023.

Le projet de rénovation du gymnase situé sur l’avenue Louvois est également prévu cette année. Les travaux porteront, entre autres, sur la réhabilitation de la toiture et sur la mise aux normes des accès pour les personnes en situation de handicap. S’y ajoute la restauration du sol intérieur et de l’éclairage extérieur. Ce chantier a pour vocation d’optimiser l’accueil des usagers et d’améliorer la performance énergétique de ce centre sportif.

L’aménagement des quelques centaines de logements sur l’avenue Mitterrand fait partie des projets en cours dans la commune. Le chantier des Arcades Fleuries, à la cité cheminote de Chelles, avance également. Il s’agit d’un projet de démolition-reconstruction de plusieurs logements collectifs, portant sur la destruction de 311 logements. Plus de 650 bâtiments y seront reconstruits d’ici à 2025. Ces derniers seront moins énergivores et bénéficieront d’une bonne isolation.