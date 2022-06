Seine-et-Marne : plusieurs opérations de réhabilitation et de résidentialisation à Savigny-le-Temple

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux sur les logements se poursuivent à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) dans le cadre de la rénovation urbaine du centre-ville.

Le projet de renouvellement urbain de la ville de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) a été acté en mars 2021. Les travaux programmés représentent un investissement global de 40 millions d’euros, dont environ 12 millions d’euros financés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).

La valorisation du patrimoine immobilier constitue l’une des grandes lignes de ce projet. Elle porte sur la réhabilitation et la résidentialisation du parc de logements, notamment ceux appartenant aux bailleurs Vilogia, Essonne Habitat, Seqens et Clésence. Des travaux de rénovation ont déjà été menés dans le cadre de la loi énergie-climat adoptée en décembre 2019.

Pour l’année 2022, le bailleur Clésence poursuit l’opération de réhabilitation qui concernera 54 logements collectifs dans l’immeuble situé le long de l’avenue Pierre-Mendès-France et à l’angle des rues Eugène-Varlin et du Docteur-Parisel. Les travaux porteront surtout sur la sécurisation des bâtiments et l’amélioration énergétique.

En outre, plusieurs opérations de ravalement de façades et de remplacement des fenêtres sont prévues par le bailleur Seqens dans les bâtiments de son patrimoine en centre-ville.

Le bailleur Vilogia, quant à lui, prévoit des travaux dans plus de 690 logements individuels et collectifs pour un montant d’environ 23 millions d’euros.