Seine-et-Marne : ouverture du collège Marie-Amélie-Le-Fur à Coubert

Les travaux de construction du nouveau collège de Coubert (Seine-et-Marne), lancés en mars 2021, ont pris fin. L’établissement, portant le nom de Marie-Amélie Le Fur, championne olympique handisport, est entré en service lors de cette rentrée scolaire 2023.

D’une capacité d’accueil de plus de 600 élèves, cette infrastructure va permettre de désengorger les collèges des communes voisines. Elle comprend une classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) et une section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa).

D’une surface de 6 000 m2, le collège est équipé de vingt-deux salles d’enseignement général, de quatre salles de sciences, d’une salle d’arts plastiques et d’une salle de musique. Il dispose de plus d’un restaurant scolaire d’une capacité de 450 à 649 personnes et de cinq logements de fonction. Un parking de 50 places et un gymnase pour les activités sportives ont aussi été créés.

Le département de la Seine-et-Marne a investi 25 millions d’euros dans ce projet. La Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a également mobilisé 12 millions d’euros pour les aménagements extérieurs et les installations sportives.