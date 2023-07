Seine-et-Marne : ouverture de la résidence du Prince à Seine-Port

La nouvelle résidence Le Prince vient d’ouvrir ses portes dans l’avenue du Prince à Seine-Port, dans le département de la Seine-et-Marne. Elle a été inaugurée fin juin en présence de Cyrille Le Vély, le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, et de Vincent Paul-Petit, le maire de Seine-Port. Précisons que ce bâtiment a été acquis par les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) auprès de la ville en 2014.

L’infrastructure dispose de six logements neufs et de quatre habitations réhabilitées. Le site compte également un cabinet médical et un cabinet dentaire. S’y ajoutent des places de parking aériennes et un espace commercial. Ce projet, porté par les FSM, a coûté près de 2 millions d’euros. La création du cabinet médical a bénéficié d’une subvention de 50 000 euros de la part de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, dans le cadre de la lutte contre la désertification médicale.