Seine-et-Marne : nouvelle configuration pour la place de l'Étape à Fontainebleau

À Fontainebleau (Seine-et-Marne), la reconfiguration de la place de l’Étape est achevée après un an de travaux. L’inauguration de la place rénovée a eu lieu le 22 octobre 2022. Ce chantier de réaménagement, qui a commencé en octobre 2021, s’inscrit dans le cadre d’un programme de requalification urbaine.

Le chantier a pour objectif d’agrandir le centre-ville et de diminuer l’emprise automobile. Ainsi, la circulation a été réduite à deux voies et les zones pour les piétons et les vélos ont été élargies. Les automobilistes devront respecter la limitation de vitesse à 20 km/h au niveau de la place devenue une zone de rencontre. En outre, la commune a aménagé un stationnement-minute pour 11 voitures et a uniformisé le mobilier urbain avec celui du centre-ville. Les travaux de végétalisation seront reportés à une saison plus favorable à la plantation d’arbres.

Le coût de ce projet de rénovation urbaine, financé en partie par l’État et la Région, s’élève à plus de 2 millions d’euros.