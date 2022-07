Seine-et-Marne : neuf projets retenus dans le cadre du fonds mobilités actives

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Mobilité Supprimer Valider Valider

En Seine-et-Marne, neuf projets de pistes cyclables sont primés par le dernier appel à projets régionaux (AAPR) « fonds mobilités actives ».

L’État vient de retenir 44 projets lors la dernière édition du « fonds mobilités actives » lancée en 2021. Parmi les lauréats, neuf projets concernent le territoire de Seine-et-Marne.

À Tournan-en-Brie, il s’agit de réaliser une liaison douce n°4 par le franchissement de la Marsange et d’une zone humide. L’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EpaMarne) prévoit en outre le développement d’une voie express au sud de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. À Mouroux, deux passerelles cyclables seront créées en franchissement du Grand Morin. À cela s’ajouteront divers aménagements sur la RD44 jusqu’à la gare. Par ailleurs, l’établissement public d’aménagement EpaFrance envisage l’aménagement de passerelles cyclables sur les communes de Chessy et de Coupvray. Plusieurs aménagements sécurisés seront également programmés à Nemours. Sur la commune de Torcy, la RD10P fera l’objet d’aménagements de pistes cyclables. Sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne, le pont de Vaires et la connexion du RER-Vélo entre le nord et le centre bénéficieront aussi d’un aménagement de pistes cyclables. Un itinéraire sécurisé sera réalisé entre le bourg et le hameau de Nogent-sur-Avon. Enfin, la création d’une piste cyclable est également prévue à Chelles sur la rue Auguste-Meunier et sur une partie de l’avenue François-Mitterrand.