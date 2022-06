Seine-et-Marne : Montereau-Fault-Yonne se dotera de 56 nouveaux logements en 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Green City Immobilier lancera la construction des 56 nouveaux logements de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) avant fin 2022.

Le promoteur Green City Immobilier va construire 56 logements à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Ce projet prévoit l’aménagement de 22 maisons individuelles de type T3 et T4, et de 34 appartements de type T1 et T2. Une partie des logements sera en accession à la propriété. Cette opération a obtenu l’approbation de la Communauté de communes du Pays de Montereau (CCPM).

Les futurs logements vont voir le jour dans la rue du Châtelet, sur une friche que la CCPM a rachetée à EDF en 2013. Rappelons que cette dernière avait lancé un appel à manifestation d’intérêt afin d’exploiter ce terrain.

Avec cette opération, le promoteur poursuit ses démarches axées sur la valorisation des villes et des quartiers en quête de constructions durables, confortables et surtout respectueuses de l’environnement. Pour ce projet, il prévoit d’utiliser des matériaux écologiques et d’apporter à la structure une importante végétalisation.

Le chantier commencera d’ici la fin de l’année et durera environ dix-huit mois. Green City Immobilier prévoit une livraison pour le début de l’année 2024.