Seine-et-Marne : mise en accessibilité de la gare de Melun

Des travaux de mise aux normes d’accessibilité sont réalisés à la gare de Melun.

La mairie de Melun (Seine-et-Marne) et la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine ont engagé des travaux de mise aux normes sur le site de la gare ferroviaire. Lancés en janvier 2022, les aménagements portent sur le remplacement des bandes d’éveil de vigilance (destinées aux personnes malvoyantes). La peinture ainsi que l’éclairage du passage souterrain et des trémies d’escaliers sont aussi renouvelés. À cela s’ajoutent la réhabilitation du stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l’installation de mains courantes à deux hauteurs sur les rampes d’accès pour faciliter leur usage aux enfants et aux individus de petite taille.

L’ensemble des travaux devraient se terminer en juin 2022. Il s’agit d’un prélude à la mise en accessibilité totale de la gare telle que la prévoit le programme de restructuration du site qui sera lancé en 2023.