Seine-et-Marne : livraison de la résidence du Prince à Seine-Port

Une dizaine d’appartements viennent de voir le jour aux 2 et 4 avenue du Prince danse la commune de Seine-Port (Seine-et-Marne). L’inauguration de cette nouvelle résidence a eu lieu le 30 juin 2023 en présence de Louis Vogel, le président de la Communauté d'A’agglomération Melun Val de Seine. Vincent Paul-Petit, le maire de la ville, et quelques représentants de la municipalité ont également assisté à la cérémonie.

Situé en plein cœur du village, ce programme immobilier comprend dix logements en R+1. Il dispose aussi d'un cabinet médical, d’un cabinet dentaire et d’une boucherie. Ces aménagements visent à faciliter le quotidien des familles qui occuperont la résidence.

Ces appartements ont été construits dans le but d’augmenter l’offre de logements et de renforcer la lutte contre la désertification médicale dans la commune. L'opération a nécessité un budget de plus de 500 000 euros, dont 50 000 euros ont été financés par la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine. Notons que ces logements locatifs sociaux sont gérés par le bailleur social Les Foyers de Seine-et-Marne.