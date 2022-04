Seine-et-Marne : les travaux de restauration de l’église Saint-Martin de Yèbles se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La restauration de l’église Saint-Martin de Yèbles, chiffrée à 1,5 million d’euros, s’achèvera en mars 2023.

Le chantier de rénovation de l’église Saint-Martin de Yèbles (Seine-et-Marne) suit son cours. Cette opération, commencée le 3 mars 2022, a pour but de mettre en valeur cet édifice du XIIe siècle et de lui redonner son cachet et son charme d’antan. Rappelons que ce lieu de culte, témoin de l’histoire de Yèbles, présente aujourd’hui d’importantes détériorations au niveau des couvertures et du mobilier. Sans oublier que la structure est quelque peu fragilisée. Pour préserver les fidèles de tout accident, la Ville a dû installer des filets de protection au sein de la nef et a procédé au bouchement provisoire des vitraux.

Ce projet, porté par la Municipalité et l’Association culture et patrimoine de Yèbles (Acepy), concerne la restauration des pierres, des murs, de la charpente, de la couverture, de la menuiserie, des vitraux et de la serrurerie. Il inclut aussi la réfection du réseau d’électricité et du système de chauffage. Les travaux, qui prendront fin en mars 2023, s’élèvent à 1,5 million d’euros et sont financés à hauteur de 80 % par l’État. Les 20 % restants sont pris en charge par la Fondation du patrimoine et la Ville.

La rénovation de l’église permettra d’organiser, en toute sécurité, des cultes, des concerts, des visites guidées, des expositions d’art ainsi que des ateliers pédagogiques racontant l’histoire de ce patrimoine cultuel et culturel, phare de la commune.