Seine-et-Marne : les travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Gouaix sont achevés

À Gouaix (Seine-et-Marne), les bâtiments de la gendarmerie viennent de faire l’objet d’une réhabilitation.

Le site de la gendarmerie de la commune de Gouaix (Seine-et-Marne) est situé à proximité de la mairie. S’étendant sur environ 12 hectares, il se compose de six logements de fonction, des locaux de la brigade et d’une cour centrale. Édifiés en 1987, les bâtiments ont nécessité un rafraîchissement. L’opération a mobilisé un investissement d’environ 400 000 euros. Elle a été subventionnée par la Région à hauteur de 40 % et par le Département à 30 %.

Les travaux d’électricité comprenaient la mise en place d’installations électriques neuves pour les volets. Une modification a également été réalisée sur les installations électriques existantes pour l’alimentation des portails, des portillons et des portes de garage. La menuiserie existante a été remplacée par des menuiseries en aluminium laqué, notamment pour les portes d’entrée des logements, des bureaux, de service et des fenêtres. Enfin, des travaux de voirie ont été programmés avec la remise en état du réseau d’assainissement et la réfection de la voirie.