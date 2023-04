Seine-et-Marne : les travaux d’agrandissement de l’école Pablo-Neruda à Pontault-Combault continuent

Commencé en 2021, le chantier d’agrandissement et de restructuration de l’école Pablo-Neruda à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) se poursuit pour une livraison attendue au cours de l’année 2023. Portant sur une surface de près de 2 500 m², ce programme de réhabilitation est chiffré à plus de 3,6 millions d’euros.

Les travaux comprennent la construction d’une salle de cours supplémentaire dans la « dent creuse » du bâtiment A, et la démolition des bâtiments B et C existants. Un autre édifice sera construit pour accueillir l’école élémentaire, le réfectoire et l’auvent élémentaire. L’école maternelle bénéficiera, en outre, d’une réhabilitation pour permettre l’accueil de six classes, d’un centre de loisirs ainsi que diverses salles et des locaux techniques. L’installation et le remplacement de détecteurs d’intrusion sont également prévus.

Par ailleurs, une opération de démolition-reconstruction est également programmée pour le collège Van-Gogh à Émerainville (Seine-et-Marne). L’objectif est d’augmenter la capacité d’accueil à 450 élèves. Le début des travaux est prévu fin 2023 pour une durée de deux ans. Le montant total du projet s’élève à environ 19 millions d’euros.