Seine-et-Marne : les remparts gallo-romains de Meaux sélectionnés pour le loto du patrimoine

Les remparts gallo-romains de Meaux (Seine-et-Marne) vont changer d’apparence. Ce projet sera en partie financé par la dotation du loto du patrimoine.

La Mission Patrimoine dirigée par Stéphane Bern vient de publier les projets de restauration bénéficiaires du financement du loto du patrimoine. Pour cette année 2022, 100 nouveaux sites ont été sélectionnés. Les remparts gallo-romains de Meaux (Seine-et-Marne) font partie des lauréats.

Cette dotation va permettre à la commune de lancer la réhabilitation et la sécurisation de ces infrastructures millénaires. Celles-ci sont aujourd’hui très dégradées et présentent des problèmes d’infiltration d’eau. Le chantier portera, entre autres, sur la réfection des parties de murs effondrées et sur l’installation d’une tête de mur adaptée afin d’éviter les infiltrations. Il est aussi prévu de réaménager et de moderniser le jardin suspendu pour le rendre accessible au public de manière permanente.

Les réparations se feront dans le strict respect de l’aspect d’origine de l’ouvrage. Précisons que toutes les étapes du projet seront validées en amont par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Cette dernière participe également au financement de l’opération.

Si des travaux d’urgence vont être effectués d’ici à la fin de l’année 2022 pour sécuriser le site, la rénovation complète des remparts ne se fera qu’à partir de 2024 pour se terminer en 2026.