Seine-et-Marne : le square Georges Brassens à Meaux se métamorphose

À Meaux (Seine-et-Marne), le square Georges Brassens a été inauguré le 26 novembre 2022. La mairie a lancé ce chantier à l’été 2022 afin de moderniser cet espace.

Les travaux ont porté sur le remplacement de 12 marronniers vieillissants et sur la plantation de nouveaux arbres. La place offre désormais un espace ombragé et végétalisé six fois plus grand qu’auparavant. L’opération a également inclus la réalisation d’une aire de jeux pour enfants et le remplacement de l'éclairage par des lumières LED. Le square laisse désormais plus d’espace aux piétons et de nouveaux mobiliers urbains complètent l’aménagement.

L’objectif était de donner à ce square la forme d'une guitare. La mairie a souhaité rendre hommage au chanteur Georges Brassens à travers ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la requalification du marché. La prochaine étape étant la modernisation de la halle.