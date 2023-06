Seine-et-Marne : le point sur les travaux d’été 2023 à Chelles

Les services techniques de la ville de Chelles (Seine-et-Marne) profitent de la saison estivale pour réparer et entretenir les équipements publics. Les chantiers prévus visent à rendre plus agréable le quotidien des habitants. Les écoles sont particulièrement concernées par ce programme de travaux. Ce dernier porte, entre autres, sur la rénovation des cours, sur la réfection des peintures et sur le changement des menuiseries. Environ 16 établissements scolaires seront prêts à accueillir les élèves dans de meilleures conditions à la rentrée prochaine.

D’autres bâtiments communaux feront également l’objet de rénovations cet été. Ainsi, le gymnase Maurice-Baquet bénéficiera d’un remplacement de ses trois portes en aluminium et les espaces situés au deuxième étage du théâtre de Chelles seront rénovés.

Concernant les espaces publics, différentes opérations seront menées afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. Une aire de jeux sera notamment aménagée sur la place des Fêtes, dans le quartier de Chantereine. Elle sera composée d’une structure multifonction en bois et de jeux sur ressort. Les travaux de voirie, quant à eux, se poursuivent avec la requalification de la rue Auguste-Meunier et la réhabilitation de l’avenue des Sciences.