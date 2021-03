Seine-et-Marne : le point sur les quatre projets d’entretien routier en cours au nord du territoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Le département de la Seine-et-Marne procède à différents travaux de voirie regroupés au sein de quatre projets dans le nord du territoire.

Le Département de la Seine-et-Marne est allé constater sur le terrain l’avancée des quatre grands projets de modernisation de ses routes départementales le 26 février 2021.

Entre Bailly-Romainvilliers et Coutevroult, un nouveau barreau routier de deux kilomètres sera réalisé pour connecter la RD96 et la bretelle d’accès à l’autoroute A4. La création de cette voie de raccordement vise à alléger le trafic sur la RD406 en direction de Bailly-Romainvilliers. L’exécution des travaux, estimés à 7,1 M€, est programmée entre 2022 et fin 2023.

À Lagny-sur-Marne, le Département de la Seine-et-Marne a engagé 1,3 M€ dans la construction d’un mur antibruit le long de la RD934. Servant de protection acoustique, l’ouvrage de 170 m situé au niveau du chemin de Gouvernes sera livré vers la fin mars 2021. Il vise à limiter les nuisances sonores pour les riverains.

À Compans, les travaux de doublement de la RD212 (4 x 4), entre la RD9 et le barreau de Mitry-Mory (RD212A), seront achevés fin mai 2021. Ce projet, de 7,48 M€, comprend également la construction d’un bassin de rétention d’eau pluviale et la création d’un pont destiné au passage des engins agricoles.

Enfin, à Villeparisis, le Département de la Seine-et-Marne effectue des travaux d’entretien routier sur la RD84. Ceux-ci s’inscrivent dans le programme 2021 pour la maintenance des routes départementales.