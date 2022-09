Seine-et-Marne : le parking de l’église de Mormant s’offre 22 nouvelles places supplémentaires

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de réaménagement du parking de l’église de Mormant (Seine-et-Marne) seront clôturés avant la fin du mois de septembre 2022.

À Mormant (Seine-et-Marne), le chantier d’aménagement de nouvelles places de stationnement devant l’église de la commune se poursuit. Ces travaux, commencés en juillet 2022 et réalisés à la demande des habitants, ont pour objectif d’accroître la capacité du parking sur cet espace qui en compte déjà plus d’une trentaine. À la fin de l’opération, prévue pour le 21 septembre 2022, le site proposera 22 places supplémentaires, dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR). Pour rendre cet aménagement possible, la mairie a décidé de déplacer non loin de là le monument aux morts de la ville.

Parallèlement à ces travaux, des rampes d’accès vont être aménagées afin de permettre aux PMR d’accéder plus facilement au jardin public attenant. La municipalité prévoit aussi de rénover l’ensemble de l’assainissement et de remplacer les anciens candélabres par de nouveaux éclairages. Pendant les travaux, il est conseillé de privilégier le parking de la place de la mairie ainsi que celui situé en face du 156, rue Charles-de-Gaulle.