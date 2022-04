Seine-et-Marne : le nouveau terrain de foot de Crégy-lès-Meaux sera prêt en septembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Mairie de Crégy-lès-Meaux lance les travaux de son nouveau terrain synthétique. Ce chantier s’élève à 1 million d’euros.

Peu fonctionnel, l’actuel terrain de foot de Crégy-lès-Meaux (Seine-et-Marne) va être transformé en un terrain synthétique. Le chantier, qui débute ce mois-ci, s’achèvera d’ici à fin septembre 2022. Le nouveau terrain s’installera en lieu et place de l’actuel.

Cette opération va, entre autres, porter sur la mise en place d’un revêtement synthétique résistant, de manière à permettre des entraînements en toute saison, quelles que soient les conditions climatiques. La Municipalité souligne que le nouveau terrain doit aussi permettre une utilisation intensive. Le chantier inclut, en outre, le remplacement de l’éclairage par des dispositifs LED, moins énergivores.

Ce projet a été lancé afin de rénover et de moderniser les infrastructures sportives de la commune et d’offrir de meilleures conditions d’utilisation du terrain aux footballeurs. Le coût prévisionnel de cette opération est chiffré à 1 million d’euros. Pour la financer, la Mairie a sollicité des subventions auprès de la région Ile-de-France et de la Fédération française de football.