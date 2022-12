Seine-et-Marne : le groupe UGC relance les travaux de rénovation du cinéma Majestic

La mairie de Meaux (Seine-et-Marne) a officialisé la vente du cinéma Majestic à l’Union générale cinématographique (UGC). La signature du contrat a eu lieu le 14 novembre 2022 à l’hôtel de ville, entre Jean-François Copé, le maire de Meaux, et Brigitte Maccioni, la présidente-directrice générale de l’UGC. Le cinéma a été vendu pour 900 000 euros. Grâce à ce rachat, le groupe pourra reprendre les travaux de rénovation du bâtiment, lancés deux ans plus tôt.

Les opérations ont commencé par l’enlèvement des fibres d’amiante et elles devraient se terminer d’ici à la fin de l’année 2022. Le chantier se poursuivra, en mars 2023, avec l’aménagement de six salles sur sept pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Le projet inclut également l’installation de projecteurs laser, d’un dispositif sonore 7.1 et le remplacement des fauteuils. Par ailleurs, le bâtiment sera réagencé. L’entrée sera notamment déplacée sur la façade du côté de la place Henri-IV et une nouvelle brasserie sera accolée au complexe.

L’ouverture de ce cinéma de proximité est prévue d’ici à fin 2023 ou début 2024