Seine-et-Marne : le département met en valeur le chemin des Roses

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de la Seine-et-Marne a installé divers dispositifs à vertu pédagogique le long du chemin des Roses

Le chemin des Roses est un sentier de 17 kilomètres qui traverse les communes de Servon, de Brie-Comte-Robert, de Grisy-Suisnes, de Coubert, de Soignolles-en-Brie, de Solers et de Yèbles (Seine-et-Marne). Il se distingue par ses bords agrémentés de paysages historiques, de corridors écologiques et d’une grande variété d’espèces botaniques. Dans le cadre d’un programme de revalorisation des espaces naturels sensibles ouverts au public, le département de la Seine-et-Marne a réalisé des aménagements le long du tracé. Le projet portait sur la création d’aires pédagogiques favorisant les loisirs sportifs, ainsi que sur l’installation d’une nouvelle signalétique directionnelle et de panneaux d’accueil. Ces derniers affichent l’histoire du site naturel. Un budget de 70 000 euros a été consacré à la réalisation des travaux.

Rappelons que depuis 2019, l’initiative du Département a permis de revaloriser une dizaine de sites. Elle est fondée sur plusieurs thématiques : nature remarquable, patrimoine et culture, loisirs sportifs. Pour la Collectivité, l’objectif est d’améliorer l’accueil et de donner envie à la population de redécouvrir des espaces naturels à travers des installations ludiques et pédagogiques.