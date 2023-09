Seine-et-Marne : Le Clos des Hauldres, une nouvelle résidence à Moissy-Cramayel

Le groupe 1001 Vies Habitat a construit un ensemble immobilier dans l’écoquartier de l’Arboretum, à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne). Baptisé « Le Clos des Hauldres », celui-ci a été inauguré le 3 juillet 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Denis Jullemier, le vice-président du département de la Seine-et-Marne, et de Line Magne, la maire de la ville.

Ce nouveau lieu de vie est constitué de 30 logements sociaux, allant du T2 au T4. Une maison des projets Chers Voisins® de 80 m2 et une terrasse privative de 30 m², mises à disposition des résidents, ont été aussi aménagées. Labellisée RT 2012-10 % et certifiée NF Habitat HQE, ce programme répond aux ambitions environnementales et durables du quartier de l’Arboretum.

La construction de cette infrastructure, conçue par EBSG Architectes, s’inscrit dans le cadre du plan de requalification mené par l’établissement public d’aménagement (EPA) Sénart pour accompagner l’essor de Moissy-Cramayel. Elle a bénéficié du soutien financier de l’État.