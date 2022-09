Seine-et-Marne : le clocher de l’église de Vimpelles en travaux.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Vimpelles (Seine-et-Marne) continue les travaux de restauration du clocher de l’église de Saint-Cyr-Sainte-Juliette.

Lancés en 2019, les travaux de restauration de l’église Saint-Cyr-Sainte-Juliette se poursuivent à Vimpelles. La commune, qui porte le projet, souligne que ces opérations ont pour objectif de valoriser ce patrimoine de la ville.

La première phase des travaux a été consacrée à la partie extérieure de l’édifice telle que la restauration du portail et des portes, les charpentes, les enduits... Le chantier entre actuellement dans sa deuxième et sa troisième phase. Cette fois-ci, la restauration se concentre principalement sur le clocher. Pour ce faire, chaque pierre sera scrutée, et celles qui s’avéreront dégradées seront remplacées. Ensuite, l’ensemble des ardoises de la flèche seront renouvelées et taillées une à une. À l’issue du chantier, l’horloge et le coq seront ornés de feuilles d’or.

Le coût prévisionnel des travaux de restauration s’élève à environ 550 000 euros, comprenant une augmentation d’environ 100 000 euros par rapport au budget initial. Le Département et la Région ont contribué au financement des travaux en cours.