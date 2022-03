Seine-et-Marne : le chantier de réhabilitation et de modernisation du centre hospitalier Léon-Binet débutera fin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La rénovation du centre hospitalier Léon-Binet nécessitera environ 40 millions d’euros. L’ARS prend en charge 22,7 millions d’euros de cet investissement.

Le centre hospitalier Léon-Binet, à Provins (Seine-et-Marne), prépare sa métamorphose. Les travaux, d’une durée prévisionnelle de trois ans, débuteront d’ici à la fin de l’année. Ils se décomposent en trois chantiers. Le premier portera sur la création de deux nouvelles structures adossées au bloc opératoire, qui lui-même a été récemment réhabilité. Une salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) de 12 places et une unité de chirurgie ambulatoire (UCA) de 20 places y seront aménagées.

La deuxième étape se focalisera sur le regroupement au rez-de-chaussée des urgences pédiatriques, aujourd’hui situées au cinquième étage du bâtiment H, et sur la création d’un hôpital post-urgences (HPU) de 12 lits. Ce dernier permettra une gestion beaucoup plus fluide des urgences et une meilleure répartition des patients dans le centre.

La troisième et dernière phase se concentrera sur la requalification du bâtiment H, avec notamment la création d’un pôle femmes-mères-enfants au premier étage, et l’aménagement de chambres individuelles supplémentaires. Ce projet va, en outre, permettre la création d’une trentaine de places de parking.

Pendant la durée des travaux, l’hôpital poursuivra ses activités. Des déplacements de services auront toutefois lieu au fur et à mesure des opérations. Ce projet, estimé à un peu plus de 40 millions d’euros, a bénéficié fin 2021 d’une subvention de 22,7 millions d’euros de l’Agence régionale de santé (ARS). Cette aide va permettre de financer plus de la moitié des travaux, selon les mots d’Olivier Lavenka, maire de Provins et président du conseil de surveillance de l’hôpital Léon-Binet.