Seine-et-Marne : le chantier de construction de la nouvelle ligne Tzen 2 se poursuit à Savigny-le-Temple

À Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), les travaux d’aménagement se poursuivent dans le cadre du chantier de construction de la ligne de bus Tzen 2. Depuis le printemps 2022, le chantier concerne le tronçon compris entre l’avenue Pierre-Mendès-France et la place du 19-Mars-1962. Le coût d’aménagement de cette section est estimé à plus de 1 million d’euros. Le chantier devrait s’achever à la fin de l’année 2023.

Rappelons que le Tzen 2 est un projet imaginé et conçu par Ile-de-France Mobilités. À partir de 2027, cette nouvelle ligne reliera le Carré Sénart (Lieusaint) à la gare de Melun et traversera Savigny-le-Temple sur près de six kilomètres. Le Tzen 2 desservira notamment l’hôtel de ville, les lycées Pierre-Mendès-France et Antonin-Carême, ainsi que les collèges Louis-Armand et Henri-Wallon.

Précisons que l’aménagement de cette ligne de bus s’accompagne d’une reconfiguration de l’espace public. L’objectif est de disposer d’un meilleur partage de la voirie avec des cheminements adaptés dédiés aux piétons et aux cycles. Des matériaux de qualité, comme la pierre naturelle, seront également privilégiés pour une installation urbaine et paysagère soignée.