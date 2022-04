Seine-et-Marne : lancement des travaux de la cité de la musique à Meaux à la fin de l’année 2022.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Meaux (Seine-et-Marne), le projet de cité de la musique avance. L’ouverture de l’équipement est prévue pour septembre 2024.

La commune de Meaux (Seine-et-Marne) accorde une place importante à la culture pour renforcer son attrait et faire rayonner le Pays de Meaux au-delà de son territoire. Elle a donc lancé le projet d’une cité de la Musique il y a quelques années lorsqu’il a fallu trouver de nouveaux locaux plus adaptés pour l’harmonie et le conservatoire du Pays de Meaux. Celle-ci devait s’implanter sur l’emplacement de l’ancienne prison de Meaux. Toutefois, le projet n’a pu se concrétiser faute de subventions et de dotations de l’État.

Le futur visage de l’équipement a été dévoilé en 2021. Le projet respectera le bâtiment de l’ancienne prison et bénéficiera de nombreux espaces de verdure. Il comprendra un parking souterrain de plus de 90 places, un auditorium de 300 places, une salle de concert et un hall d’accueil.

L’ensemble des travaux est chiffré à 11,8 millions d’euros. Le début du chantier est prévu d’ici à fin 2022 pour une ouverture en septembre 2024.