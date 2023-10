Seine-et-Marne : lancement des travaux de construction de la Maison départementale des solidarités de Coulommiers

Une nouvelle Maison départementale des solidarités (MDS) est en cours de construction à Coulommiers (Seine-et-Marne). Le chantier a été officiellement lancé le 19 septembre 2023 avec la pose de la première pierre. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-François Parigi, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne.

Les travaux porteront sur la création d’un bâtiment de 1 300 m² au niveau de la rue du Pré-Meunier. Le site comprendra une zone d’accueil, des modules de consultations pédiatriques et adultes, un espace de planification et d’éducation familiale. Il comportera aussi des bureaux d’accueil pour les travailleurs sociaux.

Ce projet, qui vise à offrir un cadre plus moderne et confortable à la MDS de Coulommiers, est chiffré à plus de 13 millions d’euros. Il sera entièrement financé par le département de Seine-et-Marne. La réalisation de ces travaux est confiée à l’entreprise Hanny et à l’agence d’architecture Sémon Rapaport et Associés.