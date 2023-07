Seine-et-Marne : lancement des travaux de construction de la Cité de la mMusique à Meaux

Afin de compléter ses équipements culturels, la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux a décidé de construire la Cité de la musique à Meaux. Les travaux, débutés le 29 mai 2023, ont été officiellement lancés le 24 juin dernier en présence de Jean-François Copé, le président de la Communauté d’agglomération Pays de Meaux.

Baptisée « Simone- Veil », la Cité de la musique regroupera l’école de musique de l’Harmonie et le conservatoire du Pays de Meaux. Elle disposera d’un auditorium de 300 places et d’une salle d’orchestre. Ce pôle musical, sera situé sur l’emplacement de l’ancienne prison de Meaux. Il comprendra aussi trois salles de répétitions et huit salles de formations musicales. S’y ajouteront un parking souterrain de 907 places, et un parking extérieur de 13 places et une aire de dépose-minute. Un espace gazonnée y sera également aménagée. Un toit végétalisé et la pose de panneaux solaires sont également prévus.

La région IÎle-de-France et le département de la Seine-et-Marne ont investi dans ce projet, chiffré à environ 11 millions d’euros. Les travaux devraient prendre fin en novembre 2024 et la Cité de la musique ouvrirait ses portes en janvier 2025.