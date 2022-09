Seine-et-Marne : lancement de la construction du nouvel hôpital de Meaux.

La construction d’un nouveau bâtiment baptisé MCP, pour Médecine Chirurgie Psychiatrie, a été officiellement lancée le 19 septembre 2022. Le chantier fait partie des grandes opérations du projet de rénovation et de modernisation de l’hôpital de Meaux, l’un des quatre établissements formant le Grand Hôpital de l'Est francilien (GHEF). Agnès Firmin Le Bodo, la ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, et Jean-François Copé, maire de Meaux, étaient présents lors de la pose de la première pierre.

La construction du bâtiment MCP s’étalera sur une période de deux ans. Le nouvel équipement, attendu pour septembre 2024, accueillera le plateau technique, les urgences et diverses unités. Il proposera 407 lits d’hospitalisation et 18 places d’ambulatoire. Par ailleurs, l’infrastructure disposera de neuf salles d’opération.

Le programme vise à améliorer les conditions d’hospitalisation et à renforcer l’attractivité de l’hôpital de Meaux (Seine-et-Marne). Dans le cadre de ce projet, GHEF prévoit également de restructurer le bâtiment B, les stationnements et les abords. Cette dernière phase du chantier se déroulera entre septembre 2024 et décembre 2025.