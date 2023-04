Seine-et-Marne : la résidence Plein Ciel au Mée-sur-Seine en chantier

La résidence Pleine Ciel au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), en région Ile-de-France, se trouve aujourd’hui en mauvais état et requiert une réhabilitation totale. Rappelons que cet ensemble immobilier, surnommé aussi le « Tripode », se compose de trois ailes, les A et B construites en 1966, et la C en 1980. Elles accueillent au total plus de 300 logements.

En vue de moderniser cette résidence, les premiers travaux ont été lancés en mars 2023. Ils portent sur la sécurisation du bâtiment et vont durer neuf mois. Ces interventions ont pour objectif de réhabiliter les escaliers de secours et les passerelles reliant les trois ailes. Le coût de cette phase s’élève à près de 3 millions d’euros, financés à plus de 90 % par des aides de l’Agence nationale de l’habitat, le conseil régional d’Ile-de-France et par la communauté d’agglomération Melun Val de Seine.

Pour la seconde étape, l’opération se concentrera sur la requalification et la rénovation du bâti. Cette phase permettra de remettre aux normes cet ensemble immobilier phare de la ville de Mée-sur-Seine.