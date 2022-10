Seine-et-Marne : La nouvelle station d’épuration mutualisée à Machault est opérationnelle.

Située à Machault (Seine-et-Marne) au niveau de la Vallée Javot, la station PaMaVal a été inaugurée en septembre 2022. Il s’agit d’un projet mis en œuvre depuis 2014 par la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. L’objectif était de construire la première station d’épuration mutualisée pour trois communes : Pamfou, Machault et Valence-en-Brie. Le chantier a duré environ un an. Il portait sur l’aménagement de la station d’épuration et des ouvrages pour un réseau de canalisation d’une longueur de 5 000 m. En complément, des bassins de stockages ont été construits et des abris pour les insectes ont été créés en vue de la conservation de la biodiversité. Dans une démarche environnementale, la station va réutiliser les boues pour produire du biogaz qui sera utilisé par Gaz réseau distribution France (GRDF). Cette innovation contribuera à l’alimentation des recettes de la Communauté.

Le coût total des travaux est estimé à plus de 7 millions d’euros. Le projet a été financé à hauteur de 49 % par l’Agence de l’eau Seine Normandie et le département de Seine-et-Marne.