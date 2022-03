Seine-et-Marne : la maîtrise d’œuvre pour le projet de rénovation et d’extension du tribunal de Meaux est attribuée à Atelier du Pont

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement du tribunal de Meaux débuteront en 2024, avec une fin de chantier programmée pour 2027.

Le projet de rénovation et d’extension du tribunal de Meaux (Seine-et-Marne) franchit une nouvelle étape. Lundi 14 mars 2022, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice a annoncé le lauréat du concours de maîtrise d’œuvre pour cette opération. C’est l’agence d’architecture Atelier du Pont (Paris) qui a été retenue. Selon le ministère de la Justice, le projet de cette entreprise répond à des exigences fonctionnelles, techniques et financières, tout en offrant une image digne d’une institution judiciaire. Le premier coup de pioche pour ce chantier d’ampleur sera donné en 2024.

Cette opération vise à rassembler sur un même site le tribunal judiciaire et le conseil des prud’hommes, afin d’améliorer les conditions d’accueil du public et de travail des personnels, et d’optimiser le fonctionnement des juridictions. À l’issue du chantier, prévue en 2027, le bâtiment s’étendra sur 15 500 m², extension incluse. Il proposera environ 320 postes de travail et 10 salles d’audience publique.

L’infrastructure affichera un aspect architectural fort, caractérisé par l’usage de la pierre. Les centaines de vitres bleutées actuelles vont laisser place à de grandes lignes verticales. Atelier du Pont entend mettre l’accent sur la végétalisation du futur tribunal, en aménageant notamment de nombreux patios et des espaces de détente verdoyants. Cette étape se fera en corrélation avec le plan de végétalisation de la Mairie de Meaux.