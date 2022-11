Seine-et-Marne : La fin de l’aménagement du quartier du Mont Saint-Martin à Nemours

Situé à Nemours (Seine-et-Marne), le quartier du Mont Saint-Martin a été construit en 1965. Depuis l’année 2008, la Ville et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ont mené le chantier de sa reconfiguration. La dernière phase de livraison des travaux est achevée. Les autorités locales ont procédé à son inauguration au mois d’octobre 2022.

Les travaux ont porté sur l’aménagement des rues, des espaces culturels et sociaux. Plus de 150 logements ont été construits dont environ 70 ouverts à l’accession à la propriété. Les commerces ont été transférés dans de nouveaux locaux. La requalification du quartier est terminée, mais la Ville envisage d’ores et déjà de construire un centre médical et un service de la poste.

Ce projet de rénovation urbaine visait à désenclaver cette zone où habite près de la moitié de la population de la commune. L’objectif inclut aussi la requalification des logements et la redynamisation de l’offre commerciale. Ces travaux de rénovation ont coûté plus de 100 millions d’euros. Le Département, l’État, l’ANRU, la Ville, la Région ainsi que Val du Loing Habitat ont participé au financement du projet.