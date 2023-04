Seine-et-Marne : la construction du centre médical de La Ferté-sous-Jouarre est achevée

Jean-François Parigi, le président du département de la Seine-et-Marne, a inauguré en février 2023 la nouvelle maison médicale de La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). D’une surface totale de 1 250 m², le bâtiment comprend une dizaine de bureaux dédiés aux médecins généralistes et aux spécialistes, ainsi qu’un laboratoire d’analyses médicales de 300 m². À cela s’ajoutent des locaux destinés aux professions paramédicales et deux studios prévus pour les internes et les stagiaires.

Construite et imaginée avec l’aide des médecins, cette infrastructure se distingue par la présence de pierre meulière à l’extérieur, qui est une identité historique de La Ferté-sous-Jouarre. Elle privilégie également les matériaux isolants, optimisant ainsi la consommation d’énergie.

Inscrit dans le cadre de la politique contractuelle du Département, ce projet médical est porté par la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie. Le coût de l’opération est estimé à environ 3 millions d’euros. Le Département a participé au financement à hauteur de 850 000 euros, dans le cadre d’un contrat intercommunal de développement (CID).