Seine-et-Marne : la construction de la halle des sports à Coulommiers enfin prévue après quatre ans d'attente

Les habitants de la ville de Coulommiers (Seine-et-Marne) commencent à voir le bout du tunnel après quatre ans d’attente. Rappelons que le nouvel équipement sportif est destiné à remplacer le gymnase des Templiers, aujourd'hui vétuste.

En collaboration avec la Communauté d'agglomération de Coulommiers Pays de Brie, le projet prévoit, entre autres, la construction d’une salle multisport sur une surface de plus de 4 000 m². Cette grande bâtisse sera divisée en plusieurs salles. Une première abritera le gymnase de volley et de basket, tandis qu’une deuxième salle sera consacrée à la gymnastique. La halle comprendra en outre un dojo pour les arts martiaux, une salle d’armes pour l’escrime et une salle pour le ping-pong.

Les travaux incluent aussi la création d’un parking à étages de 150 places. Celui-ci permettra de compléter le stationnement existant de la gare routière. Le projet sera financé par la Communauté d'agglomération de Coulommiers Pays de Brie et la Ville. Estimé à 4 millions d'euros, le chantier devrait débuter cette année et se poursuivre pendant dix-huit mois.