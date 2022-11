Seine-et-Marne : la commune de Pierre-Levée est équipée d’une nouvelle station d’épuration.

La Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a inauguré le 11 octobre 2022 une nouvelle station d’épuration des eaux usées dans la commune de Pierre-Levée (Seine-et-Marne). Les autorités communales et le représentant de l’agglomération ont assisté à la cérémonie.

La station d’épuration remplace une ancienne installation datant de 1981. Le chantier a porté sur la construction de la station et la réparation des réseaux. L’objectif du projet est d’augmenter la capacité de stockage et de traitement des eaux selon les nouvelles réglementations. Par ailleurs, il va permettre un assainissement efficace des eaux usées grâce à un système de nettoyage et de dépollution par biodisques.

Un montant d’environ 600 000 euros a été investi pour la construction de la station d’épuration. Le conseil départemental et l’agence de l’eau Seine-Normandie ont financé conjointement les travaux. Cette installation entre dans le cadre du projet global de l’agglomération pour le volet « Eau et assainissement » disposant d’une enveloppe d’environ 28 millions d’euros