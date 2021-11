Seine-et-Marne : l’hôpital de Meaux est en cours de rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Valider Valider

L’hôpital de Meaux fait l’objet d’un vaste projet d’extension et de modernisation. Les travaux préparatoires viennent d’être lancés.

Afin d’améliorer les conditions d’hospitalisation et l’attractivité de l’hôpital de Meaux (Seine-et-Marne), le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) a décidé de le rénover. À l’étude depuis plusieurs années, ce chantier d’agrandissement et de modernisation, chiffré à 170 M€ et autofinancé à 70 % par le GHEF, va pouvoir commencer.

Dans le cadre de ce projet, un nouveau bâtiment, baptisé MCP, ou Médecine-Chirurgie-Psychiatrie, sera construit sur le parking habituel des agents hospitaliers. Afin de se préparer pour ce chantier, les travaux d’aménagement des nouveaux parkings provisoires ont été lancés le 19 octobre dernier. Cette opération touchera trois sites différents. Le premier se trouve entre le pôle femmes-enfants et l’établissement scolaire voisin. Il devrait offrir 100 places de stationnement. Le deuxième parking provisoire se situe derrière le bâtiment A. Quant au troisième site, il est localisé en dehors de l’enceinte de l’hôpital, rue Laennec. Une fois les travaux achevés, ce parking, qui devrait accueillir 35 places de stationnement, redeviendra un espace vert.

La construction du bâtiment MCP commencera à partir de juillet 2022. Cette nouvelle infrastructure accueillera, entre autres, le plateau technique, l’unité de chirurgie ambulatoire et les urgences. Ce chantier, qui devrait être terminé à la fin de l’année 2025, prévoit également la rénovation et la mise en conformité du bâtiment B. À terme, ce dernier disposera de plusieurs bureaux médicaux et de structures ambulatoires dédiées aux activités de diagnostic et d’évaluation.