Seine-et-Marne : l’État finance la modernisation de l’abattoir de Jossigny

L’abattoir de Jossigny fera l’objet d’un chantier de modernisation. Ce dernier est soutenu financièrement par le plan France Relance.

Après avoir répondu à l’appel du Gouvernement concernant le plan France Relance, l’abattoir de Jossigny (Seine-et-Marne) a été retenu pour bénéficier d’une subvention. Ainsi, le projet de modernisation de cette structure va pouvoir être réalisé. Il débutera en 2022 et devrait se terminer fin 2023.

Le chantier, qui se déroulera en plusieurs phases sans interrompre l’activité d’abattage, inclura la réhabilitation des grands bâtiments de stabulation (désamiantage, remplacement de couverture et mise en place de parcs adaptés). S’y ajouteront la construction d’un nouveau bâtiment, la modernisation du hall d’abattage en mettant en place le « click and collect », l’amélioration de l’éclairage des postes de travail, la réfection de la ventilation du hall, la rénovation des vestiaires du personnel et la mise à niveau du système de prétraitement des effluents. Le coût total de ces travaux est estimé à 5 M€, dont 500 k€ venant de l’État.

Ce projet a pour objectif d’augmenter de 30 % l’activité actuelle de l’abattoir, d’améliorer les conditions de travail des employés.