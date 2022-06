Seine-et-Marne : l’escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau retrouve son lustre d’antan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Restauré dernièrement, l’escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) vient d’être inauguré.

La rénovation de l’escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) a pris fin après trois années de travaux. Son inauguration a eu lieu lors d’un week-end de célébration les 21 et 22 mai derniers. La stabilité de ce chef-d’œuvre architectural, emblème de la ville, était menacée à la suite d’infiltrations d’eau qui ont également entraîné la détérioration de ses ornements.

La rénovation de l’escalier, bâti entre 1632 et 1634, incluait des travaux d’amélioration de la maîtrise de l’eau sur les fondations de la structure et sur la réhabilitation de ses matériaux. Le chantier a en outre permis de restaurer les décors sculptés qui n’étaient plus visibles, et d’installer un nouvel éclairage. L’escalier a également bénéficié d’un profond nettoyage, lui permettant ainsi de retrouver tout son éclat.

Rappelons que cette opération a pour but de préserver cet ouvrage architectural, témoin de l’histoire de France, et de rehausser son attractivité.