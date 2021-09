Seine-et-Marne : l’école Neruda est en travaux pour accueillir plus d’élèves

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une partie des locaux de l’école Neruda de Pontault-Combault est en cours de réaménagement. L’objectif est d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement.

Située dans le quartier de l’Ocil dans la ville de Pontault-Combault (Seine-et-Marne), l’école Neruda est en pleins travaux. Le centre de loisirs et trois classes de l’école maternelle ont été détruits pour laisser place à une école un peu plus grande et ainsi désengorger l’école Pajot, où il y a une très forte concentration d’élèves. À terme, le nouvel établissement disposera de quatorze salles de classe.

Le développement durable occupera une place importante dans la construction de cette école. En effet, cette dernière sera construite avec des matériaux et des énergies propres. En continuité, différents ateliers centrés sur l’écologie verront le jour entre les élèves et les professeurs, avec la création des jardins potagers.

Le budget prévu pour ce projet est de 5 à 6 M€, financés par la Ville. L’ouverture de l’école Neruda est prévue pour la rentrée 2022. En attendant, les enfants de la maternelle poursuivent les cours dans huit classes.