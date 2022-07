Seine-et-Marne : l’école Jacques-Prévert à Trilport vient d’être inaugurée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

L’école Jacques-Prévert à Trilport, en Seine-et-Marne, peut désormais accueillir 240 élèves.

Après deux années de travaux, l’école Jacques-Prévert à Trilport (Seine-et-Marne) a été inaugurée le mardi 21 juin 2022 en présence de Jean-François Parigi, le président du Département, de Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, et de Jean-Michel Morer, le maire de la ville. L’école, rénovée et agrandie, est aujourd’hui en mesure d’accueillir 240 élèves, soit trois classes de maternelle, six classes en élémentaire et une classe Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) à destination des enfants en situation de handicap.

Durant ces deux ans, le chantier s’est, entre autres, concentré sur la réhabilitation totale des locaux (installations électriques, éclairages, sols, plafonds et murs) et des salles de classe. Des matériaux biosourcés ont été principalement utilisés. Le projet incluait aussi le remplacement de la verrière centrale, le traitement thermique et acoustique des espaces centraux, la reprise des menuiseries extérieures et la mise en accessibilité PMR du site, avec l’installation d’un élévateur entre les deux niveaux de l’école. Les travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment, la création d’un secteur périscolaire et d’un préau ont été également effectués.

Cette opération, programmée dans le cadre du Fonds d’aménagement communal (FAC), a pour objectif d’améliorer l’accueil des élèves et de répondre à la hausse du nombre d’habitants de la ville.