Seine-et-Marne : l’ancienne bibliothèque d’Avon laissera bientôt place à un centre de musique

À l’issue de sa reconversion, la bibliothèque d’Avon, qui deviendra un lieu dédié à la musique, proposera plusieurs studios répartis sur deux étages.

La bibliothèque d’Avon (Seine-et-Marne), située entre le collège de la Vallée et la Butte-Monceau, entamera sa transformation à l’été 2022. Ce site, vide depuis l’ouverture de la nouvelle médiathèque installée près du centre culturel Maison dans la Vallée, va devenir un centre de musique dédié à la pratique du chant et d’instruments. Ce nouveau lieu sera baptisé la « Fabrique musicale ». Il réunira des associations musicales et proposera différents cours.

Le nouveau bâtiment, couvrant une surface de 300 m², sera réparti sur deux étages. Il proposera au rez-de-chaussée un studio de 80 m² et six studios à l’étage. La terrasse sera recouverte afin d’accueillir une autre salle de 34 m².

Rappelons que cette opération précède un autre projet d’envergure qui débutera plus tard. Il s’agit de la rénovation et de la réorganisation de la Maison dans la Vallée, toujours à Avon. Ce chantier portera sur la reprise de l’isolation ainsi que sur la refonte totale de la grande salle de ce centre culturel.