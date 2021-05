Seine-et-Marne : l’ancien collège de Juilly va accueillir 217 logements en 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Ville de Juilly enrichit son offre immobilière en aménageant plus de 200 logements dans l’ancien collège.

Une nouvelle page se tourne pour le collège de Juilly (Seine-et-Marne). Cet établissement centenaire, laissé à l’abandon depuis 2012, connaîtra, d’ici le printemps 2022, d’importants travaux pour la réalisation de 217 logements. La société Histoire et Patrimoine, spécialisée dans l’immobilier du patrimoine ancien, est aux manettes de ce chantier de plus de 20 M€. Le projet sera livré en 2025.

Inscrit aux Monuments historiques, le site réunit plusieurs siècles. « Nous allons devoir conjuguer avec cette histoire. La mise en valeur des bâtiments doit se faire en respectant les époques », souligne Axelle Macardier, directrice des grands projets, en charge du collège de Juilly depuis 2018. Les appartements vont être construits selon un strict cahier de charges, et ce, tout en préservant le patrimoine.

La vente sur plan des 217 logements a démarré début mai. Les habitants du territoire sont les principales cibles de l’offre. « De nombreux salariés de Roissy-Pays-de-France, de Meaux et du bassin d’emploi local pourront bénéficier de ce lieu de résidence bien desservi par les gares et les bus pour se rendre au travail », explique le service communication d’Histoire et Patrimoine. Afin de garder la main sur le patrimoine historique du collège une fois les logements et infrastructures livrés, Histoire et Patrimoine assurera le service après-vente en devenant syndic de copropriété. Elle veillera ainsi au maintien en bon état d’usage et de jouissance de toutes les parties communes de l’immeuble et de ses équipements.