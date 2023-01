Seine-et-Marne : l’aménagement de l’écoquartier Woodi continue en 2023.

Lancé en 2017, le projet Woodi s’inscrit dans un programme global d’aménagement du nord de la ville de Melun (Seine-et-Marne). Il s’agit d’une des plus importantes opérations d’aménagement menées en France par un opérateur privé, la société La Plaine de Montaigu. Étalé sur dix ans, le projet prévoit la construction de plus de 2 500 logements, de plusieurs équipements ainsi que de commerces et de services sur une superficie de 65 hectares.

Ainsi, plus de 260 logements ont été livrés entre 2019 et 2021. L’année 2022 a été marquée par l’inauguration du groupe scolaire Denis-Mukwege et de l’accueil de loisirs Les Tournesols.

La construction de nouveaux logements collectifs a commencé en décembre 2022 dans les îlots situés rue Linné. Le chantier va durer environ trente mois. En 2023, une nouvelle crèche municipale de 50 places ouvrira ses portes. Enfin, l’aménagement de la Plaine des Sports de plus d’un hectare à l’entrée Est du quartier devrait s’achever fin 2026.

Précisons que la dernière phase du chantier se déroulera entre 2024 et 2028. Elle portera sur la construction de 800 appartements et d’environ 5 000 m2 de commerces.