Seine-et-Marne : inauguration du square « Le Jardin des écoliers » à Melun

Le Jardin des écoliers est un parc urbain d’environ 2 100 m², situé au croisement de la rue des Mézereaux et de l’avenue des Carmes, à Melun (Seine-et-Marne). Il s’agit d’un programme d’aménagement conçu en concertation avec les habitants. Après un an de travaux, cet espace de détente a été inauguré le 26 mai 2023 en présence de Louis Vogel, le maire de la ville.

La réalisation de cette opération a nécessité un investissement de plus de 7 millions d’euros et la requalification des espaces publics sur la rue Lavoisier et l’avenue des Carmes. Les travaux ont surtout porté sur la démolition du centre commercial qui a laissé place au nouveau square.

Doté de quatre entrées piétonnes, cet écrin de verdure accueille un jardin des sens et une zone dédiée aux plantes comestibles. Il intègre une aire de jeux pour enfants, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que des bancs le long de la promenade.