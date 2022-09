Seine-et-Marne : inauguration du groupe scolaire Denis-Mukwege à Melun

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un nouveau groupe scolaire a été construit au cœur de l’écoquartier de Melun (Seine-et-Marne). Il est désormais opérationnel.

Au sein de l’écoquartier Woodi à Melun (Seine-et-Marne), le nouveau groupement scolaire portant le nom de Denis Mukwege a été inauguré le 13 septembre 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Louis Vogel, le maire de Melun, et d’Aude Luquet, députée de Seine-et-Marne. Denis Mukwege, gynécologue et lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, a également assisté à l’événement.

Ce groupement scolaire comprend une crèche d’une capacité de près de 50 berceaux. Par ailleurs, il est également doté de six classes maternelles, de dix classes élémentaires et d’une cantine. Cet équipement a été conçu dans une démarche générale bioclimatique et de conception passive « low-tech ». Ainsi, l’isolation est constituée de matériaux biosourcés tels que le chanvre. La production de chaleur par géothermie, la ventilation et l’éclairage naturel garantissent des ambiances thermiques saines et efficaces.

L’aménagement de cet équipement scolaire, débuté le 11 mars 2021, est chiffré à environ 14 millions d’euros.