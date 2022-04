Seine-et-Marne : inauguration du collège Lucien-Cézard, refait à neuf et agrandi

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le collège Lucien-Cézard est doté d’un nouveau bâtiment de 1 564 m². Cette extension accueille une demi-pension et un pôle de technologie.

Plus de 16 millions d’euros ont été investis pour réhabiliter et agrandir le collège Lucien-Cézard à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Les nouveaux locaux de l’établissement ont été inaugurés le 7 avril 2022 après quatre années de travaux. La cérémonie s’est tenue en présence de Jean-François Parigi, le président du département de Seine-et-Marne, et de quelques élus du territoire.

Ce projet, financé par le Département, a pour objectif d’offrir aussi bien aux collégiens qu’aux enseignants un cadre de travail favorable à leur épanouissement. Les travaux, confiés au cabinet Atelier Bauve Architectes (Seine-et-Marne), ont permis de réhabiliter le centre de documentation et d’information, de créer une salle de sport, de rassembler le pôle science et de déplacer quatre salles d’enseignement général. L’aménagement d’une salle d’attente pour l’administration, la création d’un parking de 40 places et d’un garage à vélos, la réfection des sols, des murs, des plafonds et des sanitaires, ont été effectués, de même que la mise en accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite.

Les travaux ont permis de réaliser une extension de 1 564 m² au sein du collège. Ce nouveau bâtiment dispose d’une demi-pension pouvant accueillir entre 450 et 649 élèves, d’un pôle de technologie ainsi que de locaux de maintenance de 161 m².