Seine-et-Marne : fin des travaux pour le parc du Val du Moulin à Avon

Le chantier du parc du Val du Moulin à Avon (Seine-et-Marne) touchera bientôt à sa fin. Cette opération vise à transformer le site en un espace de randonnée et de loisirs pour les habitants. Suite une enquête menée en avril 2019, cet espace avait dû être fermé en raison d’une contamination et de la détection de métaux lourds provenant du sol. Dès lors, plusieurs travaux et aménagements ont été entrepris par la mairie pour transformer et améliorer ce lieu public.

Outre ses espaces verts arborés de différentes essences, l’endroit dispose désormais de nombreuses installations sportives et ludiques. Il est équipé entre autres d’un terrain de pumptrack pour les amateurs de VTT et de BMX, d’une aire de jeux pour enfants et d’un mini-terrain de basket. Le parc dispose également d’un espace fitness, accessible aux personnes à mobilité réduite, et de terrains de pétanque.

Avec ce réaménagement, la municipalité souhaite revaloriser la végétation sur ce site, tout en préservant la biodiversité. L’objectif est aussi d’offrir un meilleur parcours de découverte aux visiteurs du parc.

Au total, une somme de plus de 1 million d’euros a été mobilisée par la municipalité pour la réalisation de cette opération.