Seine-et-Marne : fin des travaux pour l’école maternelle des Ormeaux à Montereau-Fault-Yonne

L’école maternelle des Ormeaux, située à Montereau-Fault-Yonne en Seine-et-Marne, a été entièrement rénovée. Les artisans avaient entamé la rénovation et l’extension de l’établissement à l’été 2022. La mairie avait en effet décidé de restructurer les locaux, car le bâtiment principal ne pouvait accueillir davantage d’enfants.

Grâce aux travaux réalisés, la superficie de l'école est passée de 700 m² à 1 000 m². L'école est désormais dotée de deux nouvelles salles de classe, d’une salle de motricité, de deux blocs sanitaires, d’une salle pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), ainsi que d’un local de rangement pour les vélos, d’un préau de 105 m² et d’un préau d’attente à l’extérieur pour les parents. Un certain nombre de salles et d'installations ont été par ailleurs agrandies, comme le dortoir, la salle des maîtres, le bureau de la direction, la cuisine et la buanderie.

Le chantier comprenait aussi la réhabilitation de l’aire de jeux, sans oublier l'installation de capteurs de CO2 dans tout l’établissement. Quant aux espaces verts, la mairie souligne qu’ils seront réaménagés à l'automne 2023. Au total, le coût des travaux s'est élevé à 2,3 millions d'euros, financés en partie par des subventions de l'État.