Seine-et-Marne : entretien et sécurisation de la RD471, à Pontcarré

Depuis début juillet 2023, des travaux de voirie sont réalisés sur la RD471, à Pontcarré (Seine-et-Marne). Prévues en deux phases, les opérations consistent à renouveler la couche de roulement et à matérialiser une bande centrale sur la voie. Elles porteront également sur la reprise des accotements (espace entre le talus et le bord de la route) et sur la création d’une bande bitumée (ou surlargeur) d’un mètre de largeur sur chaque côté de la chaussée. À ces travaux s’ajouteront des aménagements destinés à sécuriser la traversée des usagers en mode actif (vélo) dans le secteur de l’allée des séquoias.

Au total, un budget de 1,7 million d’euros est mobilisé pour ces interventions qui sont entreprises par la direction des routes du département de la Seine-et-Marne. Avec un financement entièrement assuré par la collectivité, ces travaux s’inscrivent dans le cadre des investissements départementaux consacrés à la préservation des infrastructures routières sur le territoire. Ces opérations sont aussi menées en vue de sécuriser le passage des délégations des Jeux olympiques de Paris sur cet axe.